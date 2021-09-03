Сын директора российской школы избил главу родительского комитета

В дагестанском селе Гутатли сын директора местной школы избил главу родительского комитета. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Отмечается, что на данный момент мужчина находится в коматозном состоянии. Доставить его в городскую больницу на вертолете невозможно из-за погоды.

Как сообщалось ранее, конфликт в селе Гутатли между учителями длится с 2020 года. Из-за этого школьники остались без праздничной линейки и уроков на 1 сентября.

Все произошло из-за директора учебного учреждения Ашуры Магомедовой, которая не понравилась всему педагогическому составу. Сообщается, что ее несколько раз увольняли, однако она оставила на этой должности «своего человека», после чего в школе начались частые конфликтные ситуации.

Родители 45 из 60 учеников написали заявление на перевод в другую школу, в соседнее село Кидеро.

