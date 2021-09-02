Cпасение россиянки от пытавшегося ее зарезать бывшего мужа попало на видео

В Оренбурге сын спас мать от своего отца, который пытался ее зарезать возле подъезда. Инцидент попал на видео, которое опубликовал телеканал НТВ.

На кадрах видно, как мужчина подбежал к бывшей супруге, схватил ее за волосы, протащил по дороге и начал наносить удары ножом. Спас женщину 20-летний сын, который вышел из дома, чтобы ее встретить.

«Пап, пожалуйста!» — кричал сын.

По данным канала, россиянка в настоящее время лежит в больнице в стабильном состоянии, а ее бывшего супруга задержали. По статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» ему грозит до восьми лет заключения.

Ранее житель села Шингак-куль в Башкирии избил беременную супругу, в результате чего россиянка потеряла ребенка. Уточняется, что мужчина регулярно угрожал убить женщину, но та не обращалась в правоохранительные органы. На этот раз обвиняемый нанес ей удары по спине и животу черенком от вил.