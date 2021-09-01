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В России подросток впал в кому после избиения санитаром и пациентом психбольницы

Санитар и пациент психбольницы в Тобольске избили подростка до комы
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Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Тобольске санитар и пациент местной психиатрической больницы до комы избили подростка, который находился на обследовании в стационаре. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Тюменский областной суд.

«В результате экзекуций злодеи переломали парню 14 ребер, разорвали селезенку и отбили почки», — говорится в сообщении суда. Там добавили, что от гибели подростка спасли врачи Тобольской областной больницы №3.

Избиения происходили с 20 октября по 16 ноября 2020 года. В отношении 46-летнего санитара было возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью. Известно, что ранее он привлекался к уголовной ответственности за хулиганство. Уголовное дело в отношении второго участника избиения выделено в отдельное производство. Материалы дела уже поступили в суд.

Ранее сообщалось, что в Ярославле санитары областной психиатрической больницы избили пациентку в лифте жилого дома. Момент избиения засняла камера видеонаблюдения. Позднее сотрудников, устроивших избиение, уволили.

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