Избиение пациентки санитарами российской психбольницы попало на видео

В Ярославле сотрудники психбольницы забрали девушку в лечебницу и избили по пути

В Ярославле санитары областной психиатрической больницы избили пациентку в лифте жилого дома. Об этом сообщает 76.ru.

По данным издания, психиатрическая бригада приехала на вызов. На месте они забрали девушку, однако после закрытия дверей лифта санитары начали избивать вырывающуюся и плачущую пациентку. Момент избиения засняла камера видеонаблюдения.

В региональном департаменте здравоохранения подтвердили, что на выезде были сотрудники областной психиатрической больницы, а также отметили, что по данному факту началась проверка.

«Департамент здравоохранения проводит проверку в связи с появлением в социальных сетях видео, на котором специализированная психиатрическая бригада применяет физическую силу к пациентке. Проверяются все обстоятельства, у сотрудников взяты объяснительные», — говорится в сообщении депздрава.

Ранее в подмосковном Реутове сотрудница пансионата для пожилых «Олимпия хаус» избила одного из постояльцев половой тряпкой. На опубликованных кадрах полуголый пенсионер лежит в коридоре пансионата на кафельном полу, а в это время одна из сотрудниц, по всей видимости уборщица, наносит ему удары половой тряпкой по лицу.