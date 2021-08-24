В больнице отреагировали на жестокое избиение россиянки санитарами в лифте

Сотрудников психиатрической больницы, избивших пациентку в лифте жилого дома в Ярославле, уволили из медицинского учреждения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правительство региона.

По словам главного врача больницы Александра Петрова, поступившую в учреждение женщину осмотрели специалисты. Опасений за физическое здоровье пациентки нет. Кроме того, в больнице провели внутреннюю проверку.

Как сообщил заведующий отделением скорой психиатрической помощи областной больницы Александр Моругин, уголовному делу уже дан ход.

«Это чрезвычайное происшествие и для больницы, и для области. Первое, что мы сделали, — направили заявление в УМВД, чтобы правоохранительные органы разобрались в произошедшем. Коллектив больницы переживает до сих пор», — цитирует его издание «Подъем» в Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что в Ярославле санитары областной психиатрической больницы избили пациентку в лифте жилого дома. Известно, что психиатрическая бригада приехала на вызов. На месте они забрали девушку, однако после закрытия дверей лифта санитары начали избивать вырывающуюся и плачущую пациентку. Момент избиения засняла камера видеонаблюдения.