Росгвардейцам назвали срок в 15 лет за избиение и подброс наркотиков подростку

В Красногвардейском районном суде Петербурга в ходе прений сторон прокурор потребовал приговорить к 15 годам лишения свободы двоих росгвардейцев за избиение 16-летнего подростка и подброс ему наркотиков. Об этом сообщает «Зона права» в своем Telegram-канале.

Поддерживающий государственное обвинение прокурор просил суд отправить подсудимых Никиту Лаврентьева и Александра Бойкова в колонию строгого режима для отбытия наказания. А также наложить на них штраф в 2 миллиона рублей.

В последнем слове силовики извинились перед потерпевшим и заявили, что на преступление их подтолкнули финансовые трудности, вызванные небольшой зарплатой и выплатой ипотеки.

Суд огласит им приговор 27 сентября.

В июле 2019 года сотрудники Росгвардии надели на подростка наручники, избили его и инсценировали изъятие наркотиков, которые сами же ему и подбросили. После этого силовики заставили несовершеннолетнего снять с банковской карты матери 100 тысяч рублей, отдать деньги им и пообещали не заводить в отношении него уголовное дело.

Подростку удалось связаться с полицией, когда он был в банке, росгвардейцев задержали при получении денег. Их обвинили в вымогательстве взятки в крупном размере группой лиц, хранении наркотиков и превышении должностных полномочий.

Позже росгвардейцам добавили новые эпизоды служебных преступлений. Как оказалось, в период с апреля по июль 2019 года они составили липовые протоколы об административных правонарушениях в отношении трех человек. В одном случае они вынудили человека отдать им 20 тысяч рублей.