В российской школе дети устроили концерт под портретом Сталина в День учителя

В Красноярске школьники в День учителя устроили концерт под портретом Сталина

В Красноярске в актовом зале школы №3 дети устроили концерт под портретом Иосифа Сталина. Видео их выступления публикует портал ngs24.ru.

На кадрах видно, как несколько детей разыгрывают сценку, а над ними висит надпись: «С Днем учителя, товарищи» и портрет Сталина. Несколько преподавателей в зрительном зале сидят в красных галстуках.

Замдиректора по учебно-воспитательной работе Светлана Коваленко пояснила изданию, что портрет Сталина повесили, чтобы привязать концерт к определенному времени.

«Это была стилизация. Обычно, когда какие-то мероприятия проходят в школе, стараются выбрать какую-то идею и в рамках нее что-то подавать. Здесь просто под стилизацию был оформлен зал», — рассказала она.

Россиянка добавила, что поздравительные номера школьников были обычными. Ведущие объявляли номера в духе «советской стилистики». Замдиректора подчеркнула, что родители после концерта в российской школе никакого недовольства не высказали.

Ранее в школе №76 в Хабаровске учительница исполнила танец живота перед детьми на линейке в честь Дня знаний. Позже она объяснила, что танцевала в полностью закрытом костюме, но под солнцем создавался эффект обнаженного тела. По ее словам, смысл номера заключался в том, чтобы люди «не теряли свои крылья».