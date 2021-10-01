Возле российской школы обнаружили кофейный аппарат с «кофе с виски»

Продающий «кофе с виски» вендинговый аппарат обнаружили возле школы на Кубани

Возле школы №5 в кубанской станице Пластуновской заметили вендинговый аппарат, который предлагает покупателям «Ирландский виски» и «Кофе с виски». Об этом сообщает издание «Подъем».

В Кубанской кофейной компании, владеющей аппаратом, отрицают, что в напитках содержится алкоголь. Слово «виски» в названиях было применено как маркетинговый ход, утверждают они.

«Никакого алкоголя в кофейном аппарате быть не может. К нам обращалась одна женщина, техник с ней встречался, показывал содержание автомата, открывал все», — заявил представитель компании-владельца.

Формулировки на ценниках готовы изменить, если родители учащихся будут недовольны, заверил сотрудник Кубанской кофейной компании.

В школе №5 «Подъему» заявили, что жалоб на работу кофейного аппарата не было.

В августе в Санкт-Петербурге пенсионеры бросились разбирать просроченные продукты, которые вывез один из сотрудников магазина «Пятерочка». Происходящее заснял на камеру очевидец.