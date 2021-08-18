Бросившихся разбирать просрочку на помойке российских пенсионеров сняли на видео

В Петербурге пенсионеры бросились разбирать просроченные продукты, которые вывез один из сотрудников магазина «Пятерочка». Происходящее на видео снял очевидец, ролик публикует Telegram-канал «Znak Петербург».

На кадрах несколько женщин стоят у помойки возле тележки с просрочкой, только что вывезенной из продуктового. Одна из пенсионерок вступает в диалог с автором ролика.

«Снимай, мне нравится! Сынок, может быть, ты тоже так будешь жить», — заметила женщина. В это время у пенсионерки из сумки выпала колбаса, она тут же ее подняла. «Да не дай бог», — ответил петербурженке очевидец.

Сотрудник магазина, находящийся за кадром, рассказал, что такой ажиотаж с просрочкой происходит постоянно.

Ранее сообщалось, что жители Екатеринбурга заметили скопление людей у помоек во дворах. Предположительно, горожане приходят к ним в поисках продуктов с истекшим сроком годности, выброшенных из соседних продуктовых магазинов.