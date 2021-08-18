Россия
 
Последние новости
Поставки «Газпрома» в Европу оказались под угрозой
Момент нападения серийного душителя на россиянку попал на видео 
Соратника Медведчука решили объявить в международный розыск
Инвесторы из России оказались вовлечены в опиоидный скандал в США
США лишили талибов долларов
Украинский спецназ начал учения вблизи Крыма
В Афганистане призвали Интерпол арестовать бывшего президента Гани
Разработан «надувной» протез руки
В МГУ предложили сдавшей в восемь лет ЕГЭ россиянке подумать о платном отделении
В Польше и на Украине прокомментировали крушение российского Ил-112В
Новости партнеров
Прослушать новость

Бросившихся разбирать просрочку на помойке российских пенсионеров сняли на видео

В Петербурге пенсионеров, разбиравших просроченные продукты, сняли на видео
Перейти в «Мою Ленту»

В Петербурге пенсионеры бросились разбирать просроченные продукты, которые вывез один из сотрудников магазина «Пятерочка». Происходящее на видео снял очевидец, ролик публикует Telegram-канал «Znak Петербург».

На кадрах несколько женщин стоят у помойки возле тележки с просрочкой, только что вывезенной из продуктового. Одна из пенсионерок вступает в диалог с автором ролика.

«Снимай, мне нравится! Сынок, может быть, ты тоже так будешь жить», — заметила женщина. В это время у пенсионерки из сумки выпала колбаса, она тут же ее подняла. «Да не дай бог», — ответил петербурженке очевидец.

Сотрудник магазина, находящийся за кадром, рассказал, что такой ажиотаж с просрочкой происходит постоянно.

Ранее сообщалось, что жители Екатеринбурга заметили скопление людей у помоек во дворах. Предположительно, горожане приходят к ним в поисках продуктов с истекшим сроком годности, выброшенных из соседних продуктовых магазинов.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Жителей российского города застали в очереди у помойки с просроченной едой
Россиянки засунули ребенка в мусорный бак в поисках просроченных продуктов
Россиянам захотели доплачивать за найденную в магазине просрочку