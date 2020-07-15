Россиянам захотели доплачивать за найденную в магазине просрочку

Депутат Госдумы Василий Власов предложил выплачивать россиянам, нашедшим на прилавке магазина просроченные продукты, половину суммы штрафа, который будет выписан торговой точке. Соответствующее письмо депутат направил главе Роспотребнадзора Анне Поповой, пишет RT.

По действующему законодательству, напомнил Власов, штраф для магазина за торговлю продуктами с истекшим сроком годности варьируется от 20 до 30 тысяч рублей. При этом покупатель, который приобрел просроченный товар, может добиться возмещения морального ущерба только через суд. Однако практика показывает, что в таком случае можно рассчитывать лишь на символическую выплату.

Среди прочего, как отметил парламентарий, подобное нововведение простимулирует общественный контроль за правонарушениями, связанными с реализацией продуктов.

Ранее сообщалось, что в Госдуме рассматривают возможность запретить отправлять пищевые отходы на свалку. Вместо этого их обяжут перерабатывать мусор и получать полезные ресурсы. Суть инициативы в том, чтобы заставить компании обращаться с невостребованными продуктами в упаковке как с пищевыми отходами.

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