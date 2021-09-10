В российской школе учительница избивала детей и попала на видео

Родители красноярских школьников гимназии № 13 пожаловались на учительницу английского языка. Два года назад она била детей. Происходящее попало на видео. Об этом в пятницу, 10 сентября, сообщает Telegram-канал «Борус».

Уточняется, что запись была сделана в 2019 году. На кадрах преподавательница по имени Лилит Варданян избивает учеников прямо на уроке.

В сентябре 2021 года родители учеников опять пожаловались на то, что женщина с первых учебных дней ведет себя некорректно: кричит на детей, обзывает их «глупыми», «медленными черепахами», а некоторых учеников доводит до слез.

После коллективной жалобы на имя руководства учебного учреждения школьников продолжили отправлять на уроки, но уже в присутствии завуча. Тогда родители обратились в Министерство образования и прокуратуру.

«Борус» пишет, что в настоящий момент Варданян отстранена от уроков, решается вопрос об ее увольнении.

7 сентября стало известно, что в школе Верхней Синячихи Свердловской области учительница английского языка накричала на школьников, которые обращались к ней не по отчеству. Одного из учеников она назвала «какашкой».