Россия
 
Последние новости
Кремль прокомментировал заявление Зеленского о полномасштабной войне с Россией
Зеленский высказался о втором президентском сроке
В Кремле рассказали о дате следующей встречи Путина и Лукашенко
Плохо пахнущих пассажиров метро задумали наказывать
Главбуха московского детского сада обвинили в хищении 28 миллионов рублей 
В горах Абхазии погиб российский турист
В Кремле высказались об идее переименования Петербурга
Опубликованы фото с места подрыва российской колонны в Сирии
Пластический хирург объяснил изменения во внешности Ким Чен Ына
Новости партнеров
Прослушать новость

В российской школе учительница избивала детей и попала на видео

В Красноярске учительница английского на уроках избивала детей
Перейти в «Мою Ленту»

Родители красноярских школьников гимназии № 13 пожаловались на учительницу английского языка. Два года назад она била детей. Происходящее попало на видео. Об этом в пятницу, 10 сентября, сообщает Telegram-канал «Борус».

Уточняется, что запись была сделана в 2019 году. На кадрах преподавательница по имени Лилит Варданян избивает учеников прямо на уроке.

В сентябре 2021 года родители учеников опять пожаловались на то, что женщина с первых учебных дней ведет себя некорректно: кричит на детей, обзывает их «глупыми», «медленными черепахами», а некоторых учеников доводит до слез.

После коллективной жалобы на имя руководства учебного учреждения школьников продолжили отправлять на уроки, но уже в присутствии завуча. Тогда родители обратились в Министерство образования и прокуратуру.

«Борус» пишет, что в настоящий момент Варданян отстранена от уроков, решается вопрос об ее увольнении.

7 сентября стало известно, что в школе Верхней Синячихи Свердловской области учительница английского языка накричала на школьников, которые обращались к ней не по отчеству. Одного из учеников она назвала «какашкой».

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Учительнице ко Дню знаний на дверь повесили гранату и записку с угрозами
Родители заступились за исполнившую танец живота российскую учительницу
Российская учительница назвала ребенка какашкой за обращение к ней без отчества