Родители заступились за исполнившую танец живота российскую учительницу

Родители учеников решили заступиться за учительницу, которая исполнила на школьной линейке танец живота. Об этом сообщает «Говорит Москва».

По их данным, письмо с просьбой не наказывать преподавателя школы №76 подписали более 50 человек. Обращение планируется направить в министерство образования Хабаровского края.

По данным Telegram-канала Mash, отец двоих учеников, присутствовавший на линейке, отметил, что никто из взрослых не заметил в танце ничего зазорного или эротического.

Ранее стало известно, что в школе №76 в Хабаровске учительница исполнила танец живота перед детьми на линейке в честь Дня знаний. Региональное управление образования начало проверку в отношении руководства и сотрудников учреждения. В ведомстве извинились и добавили, что инициатива исходила от педагога. Директор школы Татьяна Строкова написала заявление об увольнении, однако на данный момент его еще не одобрили.

Учительница объяснила, что танцевала в полностью закрытом костюме, но под солнцем создавался эффект обнаженного тела. Она добавила, что не хотела никого оскорбить. По ее словам, смысл номера заключался в том, чтобы люди не теряли свои крылья.