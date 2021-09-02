Россия
 
Последние новости
США и Украина назвали «Северный поток-2» угрозой Европе
МГУ занял самую высокую позицию за время участия в рейтинге THE 
В Германии возмутились «абсурдным требованиям» к «Северному потоку-2»
Турецкая экономика рекордно выросла
Животные в зоопарке Кабула оказались на грани смерти из-за прихода «Талибана»
Россиянам раскрыли способ защитить жилье от мошенников
США пообещали ввести санкции против «Северного потока-2» при одном условии
Политолог рассказал об украинских «сказочках» про НАТО
Невеста запуталась в платье и сломала ногу во время свадьбы
Новости партнеров
Прослушать новость

Учительнице ко Дню знаний на дверь повесили гранату и записку с угрозами

В Ростовской области учитель обнаружила перед домом пакет с гранатой и запиской с угрозами
Перейти в «Мою Ленту»
Фото: РИА Новости

В Ростовской области накануне 1 сентября учительница русского языка и литературы обнаружила на калитке своего дома пакет, в котором находились граната и записка с угрозами, сообщил Life источник в правоохранительных органах.

Сотрудники полиции, прибывшие на место после звонка женщины, установили, что это не муляж и в нем присутствует взрывчатое вещество. Позже экспертиза показала, что граната была охолощенная и у нее удалили взрыватель.

В данный момент устанавливаются причастные в совершении преступления. Одними из подозреваемых являются родственники женщины, которую в январе 2021 года насмерть сбил на переходе родной брат преподавателя. Мужчина уже отбывает назначенный ему срок в колонии, но родственники погибшей продолжают свои нападки на его семью. Ранее они написали на заборе педагога «Здесь живет убийца».

Ранее два человека погибли в результате взрыва в квартире на северо-западе Москвы. По одной из версий, в жилой квартире взорвался газ, а по другой — взорвалась граната.

Истории без цензуры и запретов. Подписывайтесь на «Ленту дна» в Telegram
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить