Учительнице ко Дню знаний на дверь повесили гранату и записку с угрозами

В Ростовской области учитель обнаружила перед домом пакет с гранатой и запиской с угрозами

В Ростовской области накануне 1 сентября учительница русского языка и литературы обнаружила на калитке своего дома пакет, в котором находились граната и записка с угрозами, сообщил Life источник в правоохранительных органах.

Сотрудники полиции, прибывшие на место после звонка женщины, установили, что это не муляж и в нем присутствует взрывчатое вещество. Позже экспертиза показала, что граната была охолощенная и у нее удалили взрыватель.

В данный момент устанавливаются причастные в совершении преступления. Одними из подозреваемых являются родственники женщины, которую в январе 2021 года насмерть сбил на переходе родной брат преподавателя. Мужчина уже отбывает назначенный ему срок в колонии, но родственники погибшей продолжают свои нападки на его семью. Ранее они написали на заборе педагога «Здесь живет убийца».

Ранее два человека погибли в результате взрыва в квартире на северо-западе Москвы. По одной из версий, в жилой квартире взорвался газ, а по другой — взорвалась граната.