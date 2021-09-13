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В российской школе учеников накормили супом с пауками

В Самаре учащихся школы №116 накормили супом с пауками
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Фото: Артем Краснов / Коммерсантъ

В Самаре родители учащихся школы №116 пожаловались на качество питания детей. Отмечается, что их накормили супом с пауками, сообщает портал 63.ru.

По словам одной из родительниц, на прошлой неделе ученики несколько раз вылавливали из супа на обед пауков. Из-за этого дети оставались голодными.

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В департаменте образования заявили, что этот вопрос взят на контроль. В школу запланирована выездная проверка, а с директора общеобразовательного учреждения запросили объяснительную записку.

Ранее сообщалось, что в российских школьных столовых запретили подачу макарон с фаршем или яйцами, блинов с мясом или творогом, а также сырокопченой колбасы. В перечень также вошли мясо диких животных, яйца водоплавающих птиц, кремовые кондитерские изделия, арахис и карамель. Из напитков в «стоп-листе» оказались энергетики, натуральный кофе, квас и кумыс.

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