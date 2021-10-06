Чиновники объяснили появление портрета Сталина на концерте в российской школе

Использование портрета Сталина на концерте в школе в Красноярске объяснили стилизацией

Портрет Иосифа Сталина появился на концерте в честь Дня учителя в школе №3 в Красноярске, поскольку отвечал стилизации праздника под советскую эпоху. В использовании подобных атрибутов нет ничего критичного. Об этом заявил сотрудник городского управления образования NGS24.ru.

Мероприятие прошло 1 октября в стилизованном формате, который отражает эпоху советских времен. Исполняющая обязанности директора российской школы №3 Светлана Коваленко добавила, что ведущим повязали красные галстуки, а актовый зал украсили плакатами в советском стиле.

«Тогда главным атрибутом был портрет руководителя страны на самом видном месте. Ведущие торжественно объявляли номера, а сами выступления были современные», — объяснил чиновник.

Ранее сообщалось, что в Красноярске в актовом зале школы №3 дети устроили концерт под портретом Иосифа Сталина. Представительница учреждения подчеркнула, что родители после праздничного концерта никакого недовольства не высказали.