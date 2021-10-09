Момент гибели актера на сцене Большого театра попал на видео

«Быстрее скорую сюда!»: момент гибели актера на сцене в Большом театре попал на видео

Момент гибели 37-летнего актера Евгения Кулеша во время спектакля Большом театре попал на видео. Запись появилась в Telegram-канале «112».

На кадрах видно, как на сцену спускается декорация в виде дома. В этот момент артист отодвигает рядом стоящий трон. Другие участники постановки кричат, чтобы он отбегал, но артист не слышит их из-за шума. «Стоп! Стоп! Быстрее скорую сюда!» — начали кричать актеры. Двухтонная декорация придавила мужчину, он погиб на месте.

Трагедия произошла во время оперы «Садко». Погибшим оказался актер миманса Евгений Кулеш, который служил в Большом театре с 2002 года. После случившегося опера была остановлена. Зрителей попросили покинуть зал.