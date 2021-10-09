Появились кадры с места ЧП в Большом театре

Прокуратура Москвы опубликовала в своем Telegram-канале первые кадры с места трагедии в Большом театре.
На фотографиях видна часть сцены и почти полностью опущенные декорации к спектаклю «Садко».
Сообщается, что в связи с гибелью артиста начата проверка.
В «Большом» также сообщили, что на месте ЧП сейчас работают следователи. Они устанавливают обстоятельства произошедшего.
О гибели артиста мимического ансамбля 37-летнего актера Евгения Кулеша стало известно вечером 9 октября. На мужчину упали декорации, придавив ему шею. Он скончался прямо на глазах зрителей во время показа оперы «Садко».
По словам очевидцев, поначалу зрители в зале восприняли ситуацию как часть постановки. Спектакль остановили, затем объявили антракт, а после выступление отменили.