Воздушная гимнастка упала с большой высоты на глазах сотен зрителей

Воздушная гимнастка пострадала во время выступления в шапито, установленном в лондонском Гайд-парке. Об этом сообщает издание Metro.

Очевидцы утверждают, что 35-летняя Джеки Армстронг сорвалась с высоты девяти метров. По другим сведениям, высота не превышала 3,6 метра. На глазах сотен зрителей женщина упала на манеж и не смогла подняться.

Представление остановили, а затем попросили всех выйти. «Джеки немедленно осмотрели медики, была вызвана скорая помощь», — заявил представитель цирка. О состоянии пострадавшей не сообщается.

Основатель цирка Zippos Circus Мартин Бертон (Martin Burton) назвал Армстронг опытной артисткой. Женщина выступала на арене около десяти лет.

В 2018 году сообщалось, что опытный акробат цирка Cirque du Soleil погиб во время выступления в городе Тампа, штат Флорида. Он сорвался с высоты, упал на сцену и скончался от полученных травм.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!