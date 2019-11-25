Российская гимнастка летала под куполом, упала и попала на видео

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В Белгороде во время представления с высоты нескольких метров упала гимнастка санкт-петербургского цирка «Империал», сообщает РИА Новости. Видио инцидента публикует издание Baza.

На появившихся в сети кадрах видно, как артистка выполняет трюки под музыку и срывается с троса. После падения ее окружают сотрудники цирка и медики.

По словам директора цирка «Империал» Андрея Митачкина, с гимнасткой все в порядке, она повредила ногу и находится дома. Он уточнил, что гастроли продолжаются в рабочем режиме.

В марте прошлого года в Уфе в цирке «Шапито» во время выступления упал гимнаст. 23-летнего мужчину госпитализировали с различными травмами в одну из городских клинических больниц.

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