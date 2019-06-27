Звезда «Ла-Ла Ленда» сломала плечо на концерте Spice Girls

Актриса Эмма Стоун сломала плечо во время концерта группы Spice Girls, прошедшего на лондонском стадионе Уэмбли. Об этом сообщает издание The Sun.

Артистка призналась, что является огромной поклонницей музыкального коллектива, и добавила, что именно участницы группы стали для нее примером женской силы. В ходе их выступления звезда, забравшаяся на плечи своего приятеля, так увлеклась, что упала и получила перелом. Поначалу Стоун не придала случившемуся значения, потому что подумала, что отделалась легкой травмой.

Отмечается, что врачи посоветовали ей отдыхать в течение двух месяцев и носить специальный фиксатор для плеча. При этом инцидент поставил под угрозу ее участие в проекте студии Disney «101 далматинец», где актриса должна была сыграть злодейку Круэллу. «Она расстроена из-за такой серьезной травмы. Она должна быть в идеальной физической форме для роли, в которой должна быть активна и бегать за собаками», — рассказал источник издания.

Эмма Стоун известна по таким фильмам, как «Ла-Ла Ленд», «Эта дурацкая любовь», «Прислуга», «Бердмэн» и «Отличница легкого поведения». В 2017 году ее признали самый высокооплачиваемой актрисой. За 12 месяцев она заработала 26 миллионов долларов.

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