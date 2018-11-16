Эмма Стоун пожелала впервые сняться обнаженной и преуспела

Актриса Эмма Стоун настояла на том, чтобы сняться обнаженной в одной из сцен фильма «Фаворитка» Йоргоса Лантимоса. Об этом она рассказала в интервью The Hollywood Reporter.

Речь идет об эпизоде, в котором Сара Черчилль (Рэйчел Вайс), любовница и подданная королевы Анны (Оливия Колман), обнаруживает в постели своей возлюбленной Абигейл Машэм (Стоун). «На мне было полотенце. И когда мы начали снимать, после нескольких дублей я сказала: "Можно я просто буду голой? Так Сара сможет на что-то смотреть, не просто на полотенце"», — поведала Стоун.

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По ее словам, Вайс пыталась отговорить ее от этого, а Лантимос спросил, действительно ли она хочет так сделать.

«Фаворитка» стала первым фильмом в карьере Стоун, где актриса предстала обнаженной.

Картина Лантимоса рассказывает о закулисных политических интригах в эпоху правления королевы Анны и отношениях монаршей особы с ее фрейлинами. Лента завоевала «Серебряного льва» на Венецианском кинофестивале. «Фаворитка» также вошла в рейтинг десяти лучших картин 2018 года по версии журнала Time. Российская премьера фильма запланирована на 31 января 2019 года.

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