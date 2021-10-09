В результате ЧП с декорацией в Большом театре погиб 37-летний артист Евгений Кулеш

Раскрыта личность погибшего на сцене Большого театра артиста мимического ансамбля. Как сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник, в результате ЧП погиб 37-летний актер Евгений Кулеш.

Информацию также подтвердил ТАСС источник в правоохранительных органах. Известно, что погибший— артист Евгений Кулеш 1983 года рождения.

Во время спектакля артист отодвигал расположенный на сцене трон, в это время должна была начать спускаться декорация. При этом Кулеш должен был пройти вперед — к зрителям. В Большом театре подтвердили гибель артиста.

Ранее 9 октября сообщалось, что на сцене Большого театра погиб артист мимического ансамбля. На мужчину упали декорации, придавив ему шею. Он скончался прямо на глазах зрителей во время показа оперы «Садко».