На сцене Большого театра в Москве погиб артист на глазах зрителей

В Москве во время оперы «Садко» в Большом театре из-за декорации погиб артист

На сцене Большого театра в Москве погиб артист мимического ансамбля. Он скончался прямо на глазах зрителей во время показа оперы «Садко», передает Mash в своем Telegram-канале.

По предварительным данным, во время вечернего представления на мужчину упала декорация, которая придавила упавшему шею. После этого занавес оперативно закрыли, был также объявлен антракт. При этом очевидцы события рассказали в беседе с Telegram-каналом «112», что декорация съезжала вниз штатно, и что 37-летний артист сам вовремя не отошел от нее.

«Спектакль закончился трагедией (...) Спектакль прервали словами: "Стоп! Стоп! Вызовите скорую. Здесь кровь!" Сначала мы подумали, что это часть спектакля. Был объявлен антракт, а потом сообщили об отмене спектакля», — заявили очевидцы.

В настоящее время в Большом театре работают правоохранительные органы и врачи скорой помощи.