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Умер режиссер фильма «Бумбараш» Николай Рашеев

Режиссер Николай Рашеев, поставивший фильм «Бумбараш», скончался в возрасте 86 лет
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Николай Рашеев
Николай Рашеев
Кадр: Best Music / YouTube

Умер режиссер и сценарист Николай Рашеев. Об этом во вторник, 5 октября, сообщил председатель Союза кинематографистов Украины Сергей Трымбач в Facebook.

«Сегодня утром легендарный кинорежиссер Николай Рашеев решил попрощаться с нами, с этим миром благословенным», — написал Трымбач в соцсети. Рашеев скончался в возрасте 86 лет.

Николай Рашеев родился 8 апреля 1935 года в Киеве. Свой первый полнометражный фильм «Маленький школьный оркестр» он поставил в 1968 году. Тогда картина не вышла на телеэкраны и впервые была показана российскому зрителю в 2010 году. Рашеев также известен по таким лентам, как «Заячий заповедник», «Театр неизвестного актера», «Короли и капуста», «Яблоко на ладони», «Рассмешите клоуна» и другим. Однако самой популярной работой кинематографиста стал культовый «Бумбараш» 1971 года выпуска с Валерием Золотухиным в главной роли. В 2000 году Николай Рашеев был удостоен почетного звания «Заслуженного деятеля искусств Украины».

Ранее стало известно о смерти известного саратовского режиссера-документалиста Дмитрия Лунькова. Фильмы постановщика входят в учебные программы ВГИКа и факультета журналистики МГУ. Режиссер скончался на 86-м году жизни.

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