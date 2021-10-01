Умер народный артист России Борис Аржанов

Умер советский и российский актер театра и кино, режиссер Борис Аржанов. Об этом сообщается на сайте Рязанского театра драмы.

«Выражаем глубокие соболезнования семье Бориса Яковлевича Аржанова. Память о нем сохранится в наших сердцах и в истории театра», — говорится в публикации. Артист умер в среду, 29 сентября. Причина смерти не раскрывается.

Борис Аржанов родился 14 июня 1942 года в городе Горький. В Рязанском театре драмы служил с 1974 года. В 1986-м впервые выступил в качестве режиссера с постановкой для детей «День рожденья кота Леопольда». Аржанов также ставил спектакли «Аленький цветочек», «Зайка-зазнайка», «Жигало, или…», «Играющие на закате» и другие. За заслуги в области театрального искусства в 1987 году стал заслуженным артистом РСФСР, а в 1995 году был награжден почетным званием «Народный артист Российской Федерации». Широкой аудитории Аржанов был известен по участию в сериалах «Дальнобойщики» и «Судьбы загадочное завтра».

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