Актер из сериала «Тайны следствия» умер после заражения коронавирусом

Актер из сериала «Тайны следствия» Дулич умер после заражения COVID-19 в возрасте 40 лет

Актер из сериала «Тайны следствия» Руслан Дулич умер после заражения коронавирусом. Ему было 40 лет. Об этом в сообщила поэтесса Ирина Блат в социальной сети «ВКонтакте».

«Ушел из жизни замечательный и преданный друг, талантливый актер и просто хороший человек — Руслан Дулич (он не верил в вакцину... не верил в COVD-19). Забирает "корона" молодых», — написала она.

Дулич родился 27 апреля 1981 года в Полтаве. Он играл в таких фильмах и сериалах, как «Невский. Тень архитектора», «Тайны следствия», «На районе».

Ранее стало известно о смерти ведущего актера российских мюзиклов и кино Владимира Ябчаника. Он скончался на 57-м году жизни из-за инсульта. На счету Ябчаника были десятки работ в отечественных постановках мюзиклов, среди которых «Норд-Ост» и «Дракула».