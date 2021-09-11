Умер актер сериала «Глухарь»

Российский актер театра и кино Владимир Яковлев умер на 63 году жизни. Об этом сообщается на портале «Кино-Театр.ру».

Причина смерти Яковлева не уточняется.

Актер родился в Москве в 1958 году. В 1986 году он окончил Высшее театральное училище имени Щепкина, служил в Малом театре и театре «Модерн». Яковлев также профессионально занимался спортом — он был мастером спорта по академической гребле.

Дебютировал актер ролью в спортивной драме «Поражение после победы». Всего на счету у актера более 170 кинокартин и сериалов, в числе которых «Черные береты», «Золотое дно», «Сармат», «Оперативный псевдоним», «Глухарь», «Интерны» и другие.

Ранее сообщалось о смерти сценографа Аллы Пугачевой Бориса Краснова. Он скончался в центре паллиативной помощи в возрасте 60 лет. Во время пандемии художник перенес коронавирус, после чего у него случился второй инсульт.