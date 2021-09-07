Умер сценограф Аллы Пугачевой Борис Краснов

Умер российский продюсер, художник-постановщик шоу Борис Краснов. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

Почетный член академии художеств скончался в центре паллиативной помощи около 1:00 в ночь на вторник, 7 сентября. Ему было 60 лет.

Отмечается, что художник еще во время пандемии перенес коронавирус, после чего у него случился второй в жизни инсульт. Тогда сообщалось, что у Краснова отказала вся правая сторона тела. По словам врачей, у пациента не было шансов на спасение. Позже сценограф был переведен в хоспис.

Впервые Краснов перенес инсульт в 2011 году. В августе того года мужчину задержали по подозрению в вымогательстве и попытке рейдерского захвата фирмы, занимавшейся организацией выставок. Художника госпитализировали с подозрением на инсульт и провели операцию на головном мозге, после которой он несколько лет восстанавливался в различных клиниках Европы. В 2015 году уголовное преследование в отношении Краснова было прекращено.

Борис Краснов является почетным членом Российской академии художеств и членом Союза театральных деятелей России. Краснов был сценографом «Рождественских встреч» с Аллой Пугачевой и других многочисленных шоу. В 2000 году он был назначен художником-постановщиком Кремлевского дворца. За свою жизнь Краснов воплотил более 3,5 тысячи проектов.