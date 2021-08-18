Художник Борис Краснов оказался в хосписе из-за последствий коронавируса

Российский художник-сценограф Борис Краснов оказался в хосписе из-за последствий коронавируса. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

После заражения COVID-19 60-летний Краснов перенес второй в своей жизни инсульт, после которого у него отказала вся правая сторона тела. Художник проходил лечение в Боткинской больнице, однако в настоящее время он находится в частном хосписе. Адвокат Александр Добровинский передал слова врачей, которые утверждают, что у пациента нет шансов на выздоровление.

Впервые Краснов перенес инсульт в 2011 году. Тогда его задержали по подозрению в вымогательстве и попытке рейдерского захвата фирмы, которая занималась организацией выставок. Художника госпитализировали с подозрением на инсульт и провели сложную операцию на головном мозге, после которой он несколько лет восстанавливался в различных клиниках Европы. В 2015 году дело в отношении Краснова закрыли.

Борис Краснов является почетным членом Российской академии художеств и членом Союза театральных деятелей России. За свою жизнь он воплотил более 3,5 тысячи проектов.