Сразу два члена семьи певицы Жасмин умерли от коронавируса

Бабушка и отец российской певицы Жасмин скончались из-за заражения коронавирусом в Дагестане, об этом со ссылкой на слова представителя исполнительницы написал StarHit. Как отметил источник, из-за COVID-19 умерли сразу два члена семьи певицы, ее 90-летняя бабушка по имени Сара, а также отец, известный в Дагестане балетмейстер Лев Манахимов.

Из Дербента мужчину привезли в Москву на лечение. «Врачи боролись за него, и мы верили в лучшее до последнего, но увы», — добавил представитель артистки. До этого певица рассказала поклонникам о смерти бабушки от вируса. По словам Жасмин, бабушка до 90 лет была в ясном уме и поражала всех чувством юмора. По ее словам, если бы не COVID-19, она могла бы прожить до 100 лет. «Сколько бы лет ни было родному человеку, все равно невозможно до конца подготовить себя к мысли, что однажды его не станет… Но это случилось», — подчеркнула Жасмин.

В марте 2020 года Жасмин рассказала, что вместе с сыном переболела коронавирусом. Звезда пояснила, что у нее была высокая температура и сильный кашель, из-за которых она десять дней пролежала дома.