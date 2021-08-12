В России зафиксировали рекордное количество смертей от COVID-19 за сутки

В России скончались 808 пациентов с COVID-19 за сутки — это рекорд с начала пандемии

За сутки в России скончались 808 пациентов с коронавирусом — это рекорд с начала пандемии. Такие данные опубликованы на сайте оперштаба по борьбе с COVID-19.

В Москве умерли 56 пациентов с COVID-19, в Санкт-Петербурге — 48.

Как сообщает оперативный штаб, всего с начала пандемии в стране скончались 168 049 человек.

Последний раз рекордное количество смертей от COVID-19 зафиксировали 11 августа — тогда в России в четвертый раз был повторен рекорд по смертности. За сутки скончались 799 человек.

За последние 24 часа в России выявили 21 932 случая коронавируса. Больше всего заражений зарегистрировали в Москве (2294), Санкт-Петербурге (1801) и Московской области (1143). Меньше всего — в Магаданской области (30), Чукотском автономном округе (16) и Ненецком автономном округе (14).