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В России выявили 21 932 новых случая коронавируса

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Фото: Илья Питалев / РИА Новости
В России за минувшие сутки выявили 21 932 новых случая COVID-19

В России за последние сутки выявили 21 932 новых случая коронавируса. Общее число с начала пандемии составило 6 534 791. Об этом оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции сообщил в своем Telegram-канале.

Днем ранее в стране зафиксировали 21 571 новый случай COVID-19. Темп прироста составил 0, 34 процента.

21 932
случаев COVID-19
выявили в России за сутки

Наибольшее количество новых случаев зарегистрировано в Москве (2294), Санкт-Петербурге (1801) и Московской области (1143). Меньше всего — в Магаданской области (30), Чукотском автономном округе (16) и Ненецком автономном округе (14).

За последние 24 часа от коронавируса скончались 808 человек, с начала пандемии — 168 049.

Кроме того, за минувшие сутки от COVID-19 выздоровели 20 195 человек, за все время — 5 828 972.

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