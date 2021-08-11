Глава фонда памяти группы Дятлова умер после поездки на перевал

Глава фонда памяти группы Дятлова Юрий Кунцевич умер после того, как посетил перевал. Об этом рассказала его знакомая, журналист Наталья Варсегова, передает РИА Новости.

Она отметила, что Кунцевич отправился на перевал 1 августа, а когда вернулся оттуда, почувствовал недомогание, позже его госпитализировали.

«Мне сообщила его жена Ольга, сестра моей жены. Это очень тяжелая утрата для всей большой семьи — жены, детей, внуков, племянников», — подтвердил смерть главы фонда Аленксандр Митрохин. Он также добавил, что причиной смерти стал COVID-19.

При поступлении в медучреждение врачи диагностировали у Кунцевича 40 процентов поражения легких. Его семья до последнего надеялась на благоприятный исход. Кроме того, для спасения главы фонда предлагали даже сдать кровь на плазму, так как у родственников был хороший титр антител, но медики отказали.

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