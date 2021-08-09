Писатель Виктор Лихоносов умер после заражения коронавирусом

Советский и российский писатель, автор произведений о казачестве и Краснодарском крае Виктор Лихоносов умер на Кубани. Об этом глава региона Вениамин Кондратьев сообщил в своем Instagram-аккаунте в понедельник, 9 августа.

«Ушел из жизни известный кубанский и российский писатель — Виктор Иванович Лихоносов. Автор романа "Наш маленький Париж", публицист, Герой труда Кубани. Он всю свою жизнь писал об истории Кубани, казаках. Был настоящим патриотом, искренне и беззаветно любившим свой родной край, своих земляков. Виктор Лихоносов воспел кубанскую землю, создав литературный памятник Екатеринодару-Краснодару», — говорится в публикации губернатора. Кондратьев также выразил соболезнования родным и близким писателя.

Председатель правления «Союза писателей Кубани» Светлана Макарова также выразила свое почтение к покойному в комментарии для ТАСС: «Мы никогда не придем в себя от этой утраты, Виктор Иванович всегда останется символом и примером того, что мы называем высшим образцом словесности». Она отметила, что, по предварительным данным, Лихоносов скончался после заражения коронавирусом. Ему было 85 лет.

Виктор Лихоносов родился 30 апреля 1936 году в Кемеровской области. В 1963 году он дебютировал с рассказом — «Брянские», а через три года издал свою первую книгу под названием «Вечера». С 1998 года писатель являлся главным редактором литературно-исторического журнала «Родная Кубань». Одним из наиболее известных произведений автора стал роман «Наш маленький Париж» о судьбе казачества.