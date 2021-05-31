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Известный ярославский писатель умер из-за осложнений от коронавируса

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Ян Левин
Ян Левин
Фото: страница Яна Левина на Facebook

Умер известный в Ярославле писатель, историк, коллекционер и предприниматель Ян Левин. Об этом сообщает новостной портал 76.ru в понедельник, 31 мая.

Отмечается, что причиной смерти могли стать осложнения от коронавирусной инфекции. По словам близких писателя, во вторник, 25 мая, Левина госпитализировали. Позже его перевели в реанимацию и подключили к ИВЛ. Однако в воскресенье, 30 мая, он скончался. Ему было 39 лет. У него остались жена и трое детей.

Ян Левин — уроженец Ярославля. В 2009 году он написал книгу «100 деталей Ярославля». Позже выпустил очерки о путешествиях по миру — «К последнему морю» и о поиске старинных табличек на домах — «Охота за страховыми досками». Он также проводил уникальные экскурсии по Ярославлю. Левина также знали как совладельца ресторанов в Ярославле и других городах России.

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