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Умер заразившийся коронавирусом писатель Слава Сэ

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Слава Сэ
Слава Сэ
Фото: страница «Слава Сэ и окрестности» во «ВКонтакте»

Умер латвийский писатель Вячеслав Солдатенко, известный как Слава Сэ. Писателю было 52 года. Об этом стало известно из группы писателя во «ВКонтакте».

О госпитализации писателя, заразившегося коронавирусом, сообщали 10 июня, все его выступления тогда отменили. В его группе во «ВКонтакте» рассказали, что он находился в реанимации с тяжелой формой COVID-19. Солдатенко был госпитализирован в одну из рижских больниц с двусторонней пневмонией.

Слава Сэ писал на русском языке. Он стал известен благодаря своему блогу, где публиковал свои тексты. Позже издательство «АСТ» предложило сделать из них книгу, которая получила название «Сантехник, его кот, жена и другие подробности». Первый ее тираж разобрали за три дня. В 2010 году получил читательскую премию интернет-сервиса «Имхонет» в номинации «Любимые журналисты».


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