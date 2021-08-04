Умер российский режиссер Александр Аравин

Российский режиссер Александр Аравин умер в возрасте 63 лет. Об этом сообщает Союз кинематографистов России.

«Приносим соболезнования родным и близким Александра Львовича», — добавили в организации. Дата и место похорон режиссера на данный момент неизвестны.

Аравин окончил Высшие курсы сценаристов и режиссеров в 1993 году. В качестве режиссера-постановщика он дебютировал в 1994-м полнометражным фильмом «Письма в прошлую жизнь». Он также является режиссером таких телесериалов, как «Каменное сердце», «Мачеха», «Каменская 4» и «Пираньи».

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