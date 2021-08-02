Умер режиссер и автор песен ДДТ и «Алисы»

Режиссер и автор песен известных петербургских групп Олег (Ольгерд) Флянгольц умер в возрасте 55 лет, об этом сообщается на официальной странице группы «Алиса» в Facebook.

Клипмейкер работал с такими группами как ДДТ, «Алиса», Tequilajazzz, НЭП, «Колибри». «Будь спокоен, дорогой Флян. Дорогой Ольгерд Рудольфович. 19.12.1965 – 02.08.2021», — говорится в сообщении «Алисы». Мужчина скончался от внезапной остановки сердца. О дате и месте похорон пока неизвестно.

Флянгольц снял для группы клипы на песни «Небо славян», «Власть», «Белая невеста», «Родина». Кроме того, он режиссер документальной картины к 30-летию группы.

Олега Флянгольца также знают по фильму «Безразличие», который в 2011 году получил главный приз «Кинотавра». Другой известный фильм режиссера — «Просто хочешь ты знать» о Викторе Цое (2006 год).

Ранее близкий друг и режиссер клипов певицы МакSим Вадим Шатров умер после заражения коронавирусом. Он был госпитализирован с 55-процентным поражением легких. По словам вдовы Шатрова, мужчина скончался утром во вторник, 29 июня. Ему было 45 лет.