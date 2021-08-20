Умер американский художник Чак Клоуз

Умер известный американский художник, представитель направления «фотореализм» Чак Клоуз. Об этом сообщает The New York Times.

Смерть Клоуза подтвердил его адвокат Джон Зильберман. Известно, что художник скончался в одной из больниц города Ошенсайда штата Нью-Йорк. Ему был 81 год. Причина смерти не называется.

Чак Клоуз родился 5 июля 1940 года в городе Монро штата Вашингтон. Он прославился своими фотореалистичными портретами таких известных людей, как экс-президент США Билл Клинтон, композитор-минималист Филип Гласс и других.

Известно, что в 1988 году после повреждения позвоночника Клоуз оказался парализованным, однако продолжал рисовать. Ему также удалось восстановить подвижность, используя кисти, привязанные к руке. В декабре 2013 года художнику диагностировали болезнь Альцгеймера, которая в 2015 году прогрессировала в лобно-височную деменцию.