Умер народный художник СССР Таир Салахов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова его дочери в пятницу, 21 мая.

По доступной информации, живописец скончался в одной из клиник в Германии. Ему было 92 года.

Таир Салахов родился 29 ноября 1928 года в Баку. В 1950 году он закончил обучение в Художественном училище имени Азима Азимзаде. Его первые работы, написанные в 1950-е годы, уже привлекали внимание критиков и общественности. Вскоре Салахов стал одним из наиболее известных советских художников периода «оттепели». Он был одним из основоположников и лидеров так называемого «сурового стиля» в живописи соцреализма.

Важное место в его творческом пути занимает цикл картин о нефтяниках Азербайджана. Среди них такие произведения, как «Утро на Каспии», «Утренний эшелон», «Ремонтники», «Женщины Апшерона» и прочие.

Салахов также участвовал в воссоздании храма Христа Спасителя в Москве. Он был членом художественного совета Российской академии художеств, курировавшего этот проект.

