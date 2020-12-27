Умер художник-сценограф театра «Сатирикон»

Умер художник-сценограф московского «Сатирикона» Борис Валуев. Об этом сообщили в театре.

Ему было 73 года. Причина смерти не называется.

Руководитель театра Константин Райкин выразил соболезнования родным художника, и отметил, что Валуев был его соратником и другом в работе.

Валуев оформил для «Сатирикона» более 20 спектаклей. Также он участвовал в проектировании и строительстве уникальных общественных зданий, таких как детский двухзальный кинотеатр на улице Арбат, архитектурно-парковый комплекс «Климатрон» в Главном ботаническом саду АН СССР, дача Совета Министров СССР «Сосновый бор» под Кисловодском, в реконструкции Правительственного Дома Приёмов на Воробьевском шоссе.