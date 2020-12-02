Умер сыгравший доктора Борменталя в «Собачьем сердце» Борис Плотников

Народный артист России Борис Плотников, сыгравший доктора Борменталя в фильме «Собачье сердце», умер в возрасте 71 года. Об этом сообщает Telegram-канал газеты «Известия» в среду, 2 декабря.

Причина смерти пока не сообщается.

Борис Плотников родился 2 апреля 1949 года в Свердловской области. Помимо «Собачьего сердца» он сыграл в таких фильмах, как «Восхождение», «Емельян Пугачев», «Лес», «Холодное лето пятьдесят третьего…», «Дульсинея Тобосская», «Бой с тенью», а также снялся в сериалах «Годунов» и «Крылья империи». Звание народного артиста России Плотников получил в 1998 году. Он работал в Московском театре сатиры, Театре российской армии и МХТ имени Чехова.

14 ноября стало известно о смерти народного артиста СССР Армена Джигарханяна. Ему было 85 лет.