Умер снимавший Мадонну и Энди Уорхола фотограф

Умер американский фотограф Рики Пауэлл. Об этом сообщает ABC News.

Снимавший певицу Мадонну и художника Энди Уорхола Пауэлл скончался в возрасте 59 лет. Причина его смерти не раскрывается.

Он был уличным фотографом и многие свои работы посвящал Нью-Йорку и его клубной жизни. Кроме того, Пауэлл тесно сотрудничал с группами Beastie Boys и Run DMC, ездил с ними на гастроли. Он также снимал художника Жан-Мишеля Баскию, рэперов Rakim и LL Cool J, режиссера Софию Копполу.

«Я сравниваю фотографию, особенно в те дни, когда посещал вечеринки, концерты и открытия, с коллекционированием карточек с изображениями игроков бейсбола, футбола и баскетбола. Когда я был ребенком, я думал: "О, я хочу этого человека или целую группу людей в свою коллекцию"», — говорил работавший со многими знаменитостями Пауэлл.

Одной из наиболее важных своих работ он считал фото модели Синди Кроуфорд, которое было сделано в 1989 году в туалете клуба. Пауэлл говорил, что именно этот снимок сделал его модным фотографом.