Умер один из известнейших фотографов 1960-х Терри О'Нилл

Британский фотограф Теренс О'Нилл скончался в возрасте 81 года. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на его представителя.

О'Нилл скончался у себя дома после продолжительной болезни. Перед смертью он боролся с раком простаты.

Фотограф получил известность благодаря снимкам культовых личностей 1960-х годов из музыкальной индустрии, кинематографа и мира моды в Великобритании и США.

Danish folk singer and actress Nina van Pallandt, circa 1970. #terryoneill #iconicimages #photographer #blackandwhite #ninavanpallandt #actress #singer #onset #danish #1970 #70s Фото опубликовано @terryoneillofficial

Он фотографировал группы Rolling Stones и The Beatles, Дэвида Боуи, Фрэнка Синатру, Элизабет Тейлор, Шона Коннери, Элтона Джона, Одри Хепберн, Нельсона Манделу, Брижит Бардо и британскую королеву Елизавету II. Работы О'Нилла хранятся в Национальной портретной галерее в Лондоне.

4 сентября стало известно о смерти немецкого фотографа Петера Линдберга. Ему было 74 года.