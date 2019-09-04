Умер фотограф Петер Линдберг

Немецкий фотограф Петер Линдберг скончался в возрасте 74 лет. Об этом сообщается в его Instagram-аккаунте в среду, 4 сентября.

Причина смерти пока не раскрывается.

Петер Линдберг получил известность как фэшн-фотограф. Он работал с такими топ-моделями и актрисами, как Наоми Кэмпбелл, Кейт Мосс, Синди Кроуфорд, создал постеры для фильмов «Голод» с Катрин Денев, Дэвидом Боуи и Сьюзан Сарандон и «Поговори с ней» режиссера Педро Альмодовара.

Линдберг также выступал фотографом для календаря итальянской компании Pirelli, сотрудничал с с Карлом Лагерфельдом, Дерил Ханной и Джорджо Армани, а его снимки появлялись в таких журналах, как Harper's Bazaar, Vogue, Vanity Fair и Rolling Stone.