Умер российский художник Олег Целков

Художник Олег Целков умер в Париже. Об этом со ссылкой на заявление его родственников сообщает ТАСС.

Уточняется, что он скончался рано в воскресенье, 11 июля, во французском госпитале Сен-Антуан. Ему было 86 лет.

По словам близких Целкова, около двух недель назад художник лишился зрения. Такое событие стало для него большим ударом, который он не смог пережить, но точная причина смерти пока не установлена.

«Он держался до последнего момента бодро. Умирая, он держал руку своей жены, любимой Тони, с которой они прожили более 50 лет и не расставались ни на час. Он умер, читая ей стихи, читая Маяковского и те стихи, которые он сам написал Тоне», — рассказала дочь погибшего.

Олег Целков родился в Москве 15 июля 1934 года. В конце семидесятых годов художник эмигрировал во Францию, а в 2005-м — получил негосударственную российскую премию «Триумф».

Его работы представлены в Третьяковской галерее, ГМИИ им. Пушкина, Русском музее, Эрмитаже, в музее Циммерли при университете Рутгерса в США и других выставочных пространствах.

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