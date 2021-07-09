Российский ведущий умер в 50 лет

Умер российский ведущий Алексей Каминанте, известный зрителям по программе «Невероятно интересные истории» на РЕН ТВ. Как сообщается на сайте телеканала, ему было 50 лет.

Причина смерти ведущего не уточняется. Дата и место прощания также не называются.

«Это был энергичный, жизнерадостный и смелый человек и исследователь, которого не пугали прыжки в жерло вулкана или сплав по бурлящим рекам Латинской Америки», — говорится в некрологе на сайте телеканала.

Отмечается, что первый выпуск программы «Невероятно интересные истории» с Каминанте вышел в августе 2020 года.

Передача была посвящена путешествиям: ведущий отправлялся в места, связанные с теми или иными тайнами и городскими легендами, и рассказывал о них зрителям.

