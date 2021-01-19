Умер бывший ведущий программы «Время»

Тележурналист и бывший ведущий информационной программы «Время» Игорь Выхухолев умер в возрасте 66 лет. Об этом ТАСС сообщила его дочь Мария Выхухолева.

«Папа умер вечером 18 января», — рассказала она. По словам Выхухолевой, причиной смерти стали проблемы с сердцем.

Игорь Выхухолев родился в Москве, окончил Институт стран Азии и Африки (ИСАА) при МГУ имени М.В. Ломоносова. После окончания обучения и до 1981 года работал в Агентстве печати «Новости» (позднее будет преобразовано в РИА «Новости»).

Затем журналист перешел в Главную редакцию информационных программ Гостелерадио СССР в качестве редактора программы «Время». В 1980-х был сначала корреспондентом Гостелерадио в Токио, а затем — заведующим региональным отделением Гостелерадио в японской столице.

Выхухолев был постоянным ведущим программы «Время» на ОРТ (а позднее на Первом канале) с 1992 по 1996 год. В 2005 году Выхухолев стал шеф-редактором ночного и утреннего информационного вещания дирекции информационных программ Первого канала. С 2006 года перешел в ВГТРК.