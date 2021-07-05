Умер бывший ведущий программы «Время» Юрий Петров

Бывший ведущий программы «Время» Юрий Петров скончался в возрасте 74 лет. Об этом сообщила в своем Instagram-аккаунте его коллега Алла Данько.

«Умер наш товарищ, коллега, интеллигентный, образованный человек с прекрасным баритоном Юрий Петров», — написала она. Данько также рассказала, что в последние годы Петров много дублировал и снимался в кино.

Юрий Петров родился 26 февраля 1947 года. После окончания Ленинградского государственного института театра, музыки и кинематографии он более десяти лет работал диктором на телевидении. Петров также был ведущим новостей, программы «Время».

Ранее сообщалось о том, что советский диктор Виктор Балашов, который первым объявил на телевидении о полете Юрия Гагарина в космос, скончался в возрасте 97 лет.