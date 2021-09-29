Актер сериала «Универ» умер в реанимации

Российский актер, продюсер и сценарист Константин Глушков умер в реанимации. Информация об этом появилась в его Instagram-аккаунте.

В публикации говорится, что артист скончался в ночь на 25 сентября. Его похоронили на Алабушевском кладбище в Зеленограде.

Как сообщает «Российская газета», причиной смерти Глушкова стала остановка сердца. Ему было 56 лет.

Константин Глушков родился 17 мая 1965 года, в 1988-м окончил ГИТИС. Он был ведущим телевизионной программы «Лукоморье», а в 1991 году артист дебютировал в кино. Среди его наиболее известных работ — «Универ», «12», «Невеста», «Дура», «Между нами, девочками», «Высший пилотаж», «Страсти по Чапаю», «Стреляющие горы» и «Возвращение Мухтара».

Ранее в среду, 29 сентября, стало известно о смерти ведущего актера российских мюзиклов и кино Владимира Ябчаника. Он скончался на 57-м году жизни из-за инсульта. На счету Ябчаника были десятки работ в отечественных постановках мюзиклов, среди которых «Норд-Ост» и «Дракула».

